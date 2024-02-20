Краснов Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1962 по 1977
Жена: скрыто настройками приватности
СССР Краснодарский кр,Республика Адыгея Красногвардейский р-н п.Мирный / бывший х.Зайцев /
Рождение ребёнка
26.05.1966
Дочь: Рымашевская Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР Приморский кр.,Октябрьский р-н с.Струговка
Рождение ребёнка
26.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н
Развод
1977
Жена: скрыто настройками приватности
СССР Краснодарский кр.Республика Адыгея Красногвардейский р-н с.Преображенское
Смерть
Неизвестно