Краснов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Виктор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1962 по 1977

Жена: скрыто настройками приватности

СССР Краснодарский кр,Республика Адыгея Красногвардейский р-н п.Мирный / бывший х.Зайцев /
Рождение ребёнка
26.05.1966

Дочь: Рымашевская Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР Приморский кр.,Октябрьский р-н с.Струговка
Рождение ребёнка
26.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н
Развод
1977

Жена: скрыто настройками приватности

СССР Краснодарский кр.Республика Адыгея Красногвардейский р-н с.Преображенское
Смерть
Неизвестно
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