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Korrell Martin

Место рождения

Baden

Дата рождения

Около 20.04.1802

Дата смерти

20.02.1841

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

1803 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
1835 г.р.
1837 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.04.1802

Отец: Korrell Wilhelm

Мать: Korrell Anna Barbara

Baden
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Korrell Wilhelm

Мать ребёнка: Sophie

Рождение ребёнка
12.08.1835

Сын: Korrell Michael

Мать ребёнка: Sophie

Рождение ребёнка
18.03.1837

Сын: Korrell Kristoph

Мать ребёнка: Sophie

Рождение ребёнка
14.09.1839

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Sophie

Рождение ребёнка
17.07.1841

Сын: Korrell Martin

Мать ребёнка: Sophie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sophie

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1841
Причина смерти: Туберкулез легких
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