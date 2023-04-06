Korrell Martin
Место рожденияBaden
Дата рожденияОколо 20.04.1802
Дата смерти20.02.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.04.1802
Отец: Korrell Wilhelm
Мать: Korrell Anna Barbara
Baden
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Korrell Wilhelm
Мать ребёнка: Sophie
Рождение ребёнка
12.08.1835
Сын: Korrell Michael
Мать ребёнка: Sophie
Рождение ребёнка
18.03.1837
Сын: Korrell Kristoph
Мать ребёнка: Sophie
Рождение ребёнка
17.07.1841
Сын: Korrell Martin
Мать ребёнка: Sophie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sophie
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1841
Причина смерти: Туберкулез легких