Трушникова (Замятина) Степанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Замятина) Степанида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Трушников Симан Григорьев

Отец ребёнка: Трушников Григорий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушников Григорий Иванов

г. Тобольска, Кураговской? Слободы, ямщицкая дочь
Смерть
Неизвестно
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