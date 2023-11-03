Трушникова (Замятина) Степанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Трушников Симан Григорьев
Отец ребёнка: Трушников Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
г. Тобольска, Кураговской? Слободы, ямщицкая дочь
Смерть
Неизвестно