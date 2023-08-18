Бабина Парасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Парасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Симеон Арефьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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