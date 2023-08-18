Бабина Парасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Симеон Арефьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858