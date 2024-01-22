Дудник Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудник Петр

Дудник Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Дудник Сергей Петрович

Мать ребёнка: Дудник Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудник Трофим Петрович

Мать ребёнка: Дудник Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портная Килина Петровна

Мать ребёнка: Дудник Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close