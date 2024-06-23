Бабаева Агрипина Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабаева Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Семен Степанович

Рождение ребёнка
09.07.1904 ст.

Дочь: Бабаева Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Бабаев Семен Степанович

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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