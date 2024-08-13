Власова (Власова) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Власов Петр Назарович

Отец ребёнка: Власов Назар Васильевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Власов Степан Назарович

Отец ребёнка: Власов Назар Васильевич

Смерть
1869

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