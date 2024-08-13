Власова (Власова) Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Власов Назар Васильевич
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Власов Назар Васильевич
Смерть
1869