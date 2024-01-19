Макаров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1914
Дата смерти10.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1914
Отец: Макаров Иван Иванович
Призыв на военную службу
14.10.1936
Казахская ССР Кокчетавский РВК Кокчетавской области
Зачислен в 86 кавалерийский полк. Кавалерист. Уволен в долгосрочный отпуск 21.10.1938 г. Служил на границе с Китаем
Военная служба
21.07.1941
Казахская ССР Акмолинская область Аккульский РВК
Призван по мобилизации. С июля 1941г. по март 1943г. - Волховский фронт 1082 стрелковый полк. Стрелок С марта 1943г. по октябрь 1943г.- 1-ый Белорусский фронт 402 танковая бригада. Заряжающий Т-34... Показать все
Военная награда
07.11.1944
Медаль "За отвагу" N 1632631
Вступление в партию
1944
Член ВКП(б) с 1944 года Партбилет N 7104798
Военная награда
17.01.1945
Медаль "За освобождение Варшавы" Б N 050449
Военная награда
06.03.1945
Медаль "За отвагу" N 2102282
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За взятие Берлина" Б N 264423
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "
Военная награда
22.06.1945
Медаль "За боевые заслуги" N 1925397
Бракосочетание
16.10.1947
Жолымбет, Шортандинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова Мария Николаевна
Аксу, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Смерть
10.09.1978
Курган, город Курган, Курганская область