Мещерякова (Карева (Даньшова)) Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1922
Дата смерти10.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922
Отец: Карев ?
Мать: Карева Ирина Филиповна
Рождение ребёнка
14.03.1946
Сын: Мещеряков Серафим Алексеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1948
Дочь: Громовик Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1953
Сын: Мещеряков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1955
Сын: Мещеряков Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович
д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно