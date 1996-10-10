Мещерякова (Карева (Даньшова)) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Карева (Даньшова)) Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1922

Дата смерти

10.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922

Отец: Карев ?

Мать: Карева Ирина Филиповна

Рождение ребёнка
14.03.1946

Сын: Мещеряков Серафим Алексеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.06.1948

Дочь: Громовик Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1953

Сын: Мещеряков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.09.1955

Сын: Мещеряков Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Алексей Иванович

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Алексей Иванович

Смерть
10.10.1996
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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