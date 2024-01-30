Закревский Всеволод Сильвёрстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927
Рождение ребёнка
18.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартакова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартакова Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно