Закревский Всеволод Сильвёрстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревский Всеволод Сильвёрстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927

Отец: Закревский Сильвестр Макарович

Мать: Гецман Надежда Петровна

Рождение ребёнка
18.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартакова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартакова Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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