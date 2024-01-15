Мартынова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1879

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
07.01.1882

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Мартынов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Иван Ермилович

Смерть
09.07.1910
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