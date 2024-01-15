Мартынова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти09.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1879
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
07.01.1882
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Мартынов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1910