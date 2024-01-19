Инякина Прасковья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Степановна
Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно