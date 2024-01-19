Инякина Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякина Прасковья Трофимовна

Инякина Прасковья Трофимовна

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Степановна

Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Инякин Павел Степанович

Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Инякин Иван Степанович

Отец ребёнка: Инякин Степан Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close