Устюгов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Устюгов 1 Павел Михаилович

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3 Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Алексеевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Алексеевна

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