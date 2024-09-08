Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1969

Муж: Афанаскин Николай Семенович

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Афанаскин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Афанаскин Николай Семенович

Рождение ребёнка
30.05.1977

Сын: Афанаскин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Афанаскин Николай Семенович

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