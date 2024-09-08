Афанаскина (Кузнецова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1969
Рождение ребёнка
27.08.1970
Сын: Афанаскин Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Афанаскин Николай Семенович
Рождение ребёнка
30.05.1977
Сын: Афанаскин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Афанаскин Николай Семенович