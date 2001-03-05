Таланкина (Шанина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланкина (Шанина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

05.03.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1968

Сын: Таланкин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Таланкин Геннадий Максимович

Рождение ребёнка
07.05.1972

Сын: Таланкин Павел Геннадиевич

Отец ребёнка: Таланкин Геннадий Максимович

Смерть
05.03.2001
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