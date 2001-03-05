Таланкина (Шанина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти05.03.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1968
Сын: Таланкин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Таланкин Геннадий Максимович
Рождение ребёнка
07.05.1972
Сын: Таланкин Павел Геннадиевич
Отец ребёнка: Таланкин Геннадий Максимович
Смерть
05.03.2001