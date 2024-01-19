Кондратьев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения19.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
05.07.1986
Рождение ребёнка
09.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
04.06.1991
Сын: Кондратьев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Кондратьева Елена Юрьевна