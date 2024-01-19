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Кондратьев Алексей Владимирович

Место рождения

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

19.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Сообщение о свадьбе (оглашение)
05.07.1986

Жена: Кондратьева Елена Юрьевна

Дельгей, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
09.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Елена Юрьевна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.06.1991

Сын: Кондратьев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Кондратьева Елена Юрьевна

Дельгей, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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