Булгакова (Сухих) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Сухих) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухих -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Булгаков Степан Филиппович

Отец ребёнка: Булгаков Филипп Ефимович

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Булгаков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Булгаков Филипп Ефимович

Смерть
Неизвестно
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