Булгакова (Сухих) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухих -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Булгаков Степан Филиппович
Отец ребёнка: Булгаков Филипп Ефимович
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Булгаков Филипп Ефимович
Смерть
Неизвестно