Щербинин Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.72
Сын: Щербинин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Щербинина Лидия Ивановна
Рождение
13.02.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1971
Сын: Щербинин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Щербинина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1975
Дочь: Щербинина Клавдия Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Лидия Ивановна