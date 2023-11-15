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Щербинин Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.72

Сын: Щербинин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Щербинина Лидия Ивановна

Рождение
13.02.1950

Отец: не указан

Мать: Щербинина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.05.1971

Сын: Щербинин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Щербинина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1975

Дочь: Щербинина Клавдия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Лидия Ивановна

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