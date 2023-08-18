Костромина Елена (Малания) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромина Елена (Малания) Михайлова

Костромина Елена (Малания) Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Костромин Андрей

Отец ребёнка: Костромин Трифон Иванов

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Трифон Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close