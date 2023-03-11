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(Маслацова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Рыжевский Петр Николаевич

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Маслацов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслацев(а) Петр Николаевич

Отец ребёнка: Маслацов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслацев(а) Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Маслацов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслацов Николай Петрович

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