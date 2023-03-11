(Маслацова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Рыжевский Петр Николаевич
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Маслацов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслацев(а) Петр Николаевич
Отец ребёнка: Маслацов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслацев(а) Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Маслацов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно