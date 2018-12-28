Дзядович Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзядович Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1983

Дата смерти

28.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1983

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.12.2018
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