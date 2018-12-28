Дзядович Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1983
Дата смерти28.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1983
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.12.2018