Кравцов Никифор Егорович
Место рожденияСело Колокольцовка, Саратовская губерния
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кравцов Егор Дмитриевич
Мать: не указана
Село Колокольцовка, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кравцов Онисим Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Село Колокольцовка, Саратовская область
Смерть
Неизвестно