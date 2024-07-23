Кравцов Никифор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Никифор Егорович

Место рождения

Село Колокольцовка, Саратовская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кравцов Егор Дмитриевич

Мать: не указана

Село Колокольцовка, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кравцов Онисим Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Село Колокольцовка, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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