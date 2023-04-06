Пинчук (Акулова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Акулова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1960

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960

Отец: Акулов Григорий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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