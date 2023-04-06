Пинчук (Акулова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1960
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960
Отец: Акулов Григорий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2004