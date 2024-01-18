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(Скударева) Ольга Васильевна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

08.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907

Отец: Скударев Василий Артемов

Мать: Скударева Александра Григорьевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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