(Скударева) Ольга Васильевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Дата рождения08.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино