Криворот Исаак Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворот Исаак Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криворот Фёдор Лявонович

Мать: Ганна (з Соколоу, нюхала табак)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворот Алексей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворот Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криворот Лилия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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