Криворот Исаак Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворот Алексей Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворот Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криворот Лилия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно