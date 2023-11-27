(Василева) Лара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Василева) Лара

Место рождения

Баку

Дата рождения

07.05.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1942

Отец: Маркарова ?

Мать: Нина

Баку
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