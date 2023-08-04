Мотюкова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Мотюков Кондратий Фатеевич
Отец ребёнка: Мотюков Фатей Матвеевич
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Анна Фатеевна
Отец ребёнка: Мотюков Фатей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно