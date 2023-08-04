Мотюкова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотюкова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1769 по 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Мотюков Кондратий Фатеевич

Отец ребёнка: Мотюков Фатей Матвеевич

Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Анна Фатеевна

Отец ребёнка: Мотюков Фатей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотюков Фатей Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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