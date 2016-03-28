Мамедов Сергей Эльдарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1972
Дата смерти28.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1972
Отец: Мамедов Эльдар Шамшадович
Мать: Мамедова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1994
Дочь: Шер Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Базаренко Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.2003
Дочь: Мамедова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Базаренко Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2016