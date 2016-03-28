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Мамедов Сергей Эльдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1972

Дата смерти

28.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1972

Отец: Мамедов Эльдар Шамшадович

Мать: Мамедова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1994

Дочь: Шер Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Базаренко Ирина Николаевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.2003

Дочь: Мамедова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Базаренко Ирина Николаевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базаренко Ирина Николаевна

Смерть
28.03.2016
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