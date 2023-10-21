Едрёнкина Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдрёнкина Параскева Стефановна

Едрёнкина Параскева Стефановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Едрёнкин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Захар Андриянович

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: Вера Захаровна

Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Захар Андриянович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Захар Андриянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close