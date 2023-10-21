Едрёнкина Параскева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
13.09.1912
Дочь: Вера Захаровна
Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Захар Андриянович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно