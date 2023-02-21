Пичугин Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1939
Отец: Пичугин Петр
Мать: Пичугина Клавдия
Рождение ребёнка
03.03.1961
Дочь: Юшкова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Пичугина Мария Федотовна
Рождение ребёнка
09.10.1965
Дочь: Мишина Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Пичугина Мария Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичугина Мария Федотовна
Смерть
Неизвестно