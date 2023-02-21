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Пичугин Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1939

Отец: Пичугин Петр

Мать: Пичугина Клавдия

Рождение ребёнка
03.03.1961

Дочь: Юшкова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Пичугина Мария Федотовна

Рождение ребёнка
09.10.1965

Дочь: Мишина Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Пичугина Мария Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина Мария Федотовна

Смерть
Неизвестно
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