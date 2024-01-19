Голубева (Семчук) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Семчук) Галина Григорьевна

Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1949

Отец: Семчук Григорий Петрович

Мать: Семчук Елена Дмитриевна

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Владимир Викторович

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1978

Сын: Голубев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Голубев Владимир Викторович

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Владимир Викторович

Смена фамилии
Неизвестно
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