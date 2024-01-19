Голубева (Семчук) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1949
Отец: Семчук Григорий Петрович
Мать: Семчук Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
12.06.1978
Сын: Голубев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Голубев Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно