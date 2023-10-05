Кожемяко Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1983
Сын: Кожемяко Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемяко Алена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемяко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожемяко Светлана