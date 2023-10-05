Кожемяко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемяко Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожемяко Василий Павлович

Мать: Атрушкевич Зинаида Владимировна

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Кожемяко Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяко Алена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемяко Светлана

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