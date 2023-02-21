Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.04.1907
Дочь: Александрова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Александрова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Бушуева Михайлычева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Александрова Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно