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Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.04.1907

Дочь: Александрова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Александрова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Бушуева Михайлычева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Александрова Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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