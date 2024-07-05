Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
1758 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Horowitz Isaac \"Itzikel Hamburger\" Abd A-H-W Reb Itzikel Hamburger

Мать: Horowitz (Babad) Reitze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Liebes (Horowitz) Reitze

Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza

Работа или профессия
Неизвестно
אב«ד זלאזיץ
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Horowitz Avraham Yaakov Halevi

Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza

Рождение ребёнка
1758

Сын: Horowitz Aryeh A.B.D. Stanislaw Leib

Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza

Смерть
1813
Похороны
09.02.1813

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