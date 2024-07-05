Horowitz Eleazar A.B.D. Zalozhtsy Isaac
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1813
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Liebes (Horowitz) Reitze
Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza
Работа или профессия
Неизвестно
אב«ד זלאזיץ
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Horowitz Avraham Yaakov Halevi
Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza
Рождение ребёнка
1758
Сын: Horowitz Aryeh A.B.D. Stanislaw Leib
Мать ребёнка: Horowitz (Lowenstam) Róza
Смерть
1813
Похороны
09.02.1813