Трифоновна Мария Трифоновна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти04.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Машугин Семен Максимович ?
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
04.11.1916
Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия