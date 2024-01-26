Трифоновна Мария Трифоновна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифоновна Мария Трифоновна ?

Трифоновна Мария Трифоновна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

04.11.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Машугин Иван Семенович ?

Отец ребёнка: Машугин Семен Максимович ?

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
04.11.1916
Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close