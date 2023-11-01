Маркелов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Иван

Мать: Маркелова Анна Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Маркелова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Анна

Мать ребёнка: Маркелова Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Маркелова Света

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динова Оксана

Мать ребёнка: Маркелова Света

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркелова Света

Смерть
Неизвестно
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