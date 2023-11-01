Маркелов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркелов Иван
Мать: Маркелова Анна Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Маркелова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Анна
Мать ребёнка: Маркелова Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: Маркелова Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динова Оксана
Мать ребёнка: Маркелова Света
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркелова Света
Смерть
Неизвестно