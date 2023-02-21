Баландин Григорий Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландин Григорий Порфирьевич

Место рождения

д.Покрышкино

Дата рождения

14.01.1916

Дата смерти

19.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина Мария Сергеевна

д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина Мария Сергеевна

д.Покрышкино
Рождение ребёнка
07.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина Мария Сергеевна

д.Покрышкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баландина Мария Сергеевна

Смерть
19.05.1973
д.Покрышкино
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