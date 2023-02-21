Баландин Григорий Порфирьевич
Место рожденияд.Покрышкино
Дата рождения14.01.1916
Дата смерти19.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.05.1944
д.Покрышкино
Рождение ребёнка
25.03.1947
д.Покрышкино
Рождение ребёнка
07.11.1952
д.Покрышкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1973
д.Покрышкино