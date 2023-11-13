Лебедев Геннадий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Геннадий Валерьевич

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Место рождения

Москвино Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

17.11.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Москвино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
12.04.1991

Сын: Лебедев Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Лебедева Борзова Елена Борисовна

Москвино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
05.03.1993

Дочь: Лебедева Анастасия Геннадиевна

Мать ребёнка: Лебедева Борзова Елена Борисовна

Москвино Тейковский район Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Борзова Елена Борисовна

Смерть
Неизвестно
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