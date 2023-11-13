Лебедев Геннадий Валерьевич
Место рожденияМосквино Тейковский район Ивановская область
Дата рождения17.11.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Москвино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
12.04.1991
Мать ребёнка: Лебедева Борзова Елена Борисовна
Москвино Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
05.03.1993
Дочь: Лебедева Анастасия Геннадиевна
Мать ребёнка: Лебедева Борзова Елена Борисовна
Москвино Тейковский район Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно