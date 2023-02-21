Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Станкевич Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Станкевич Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станкевич Пётр Герасимович

Отец ребёнка: Станкевич Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станкевич Иван Герасимович

Отец ребёнка: Станкевич Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станкевич Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Юлия Герасимовна

Отец ребёнка: Станкевич Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станкевич Маня Герасимовна

Отец ребёнка: Станкевич Герасим

Смерть
Неизвестно
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