Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Станкевич Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Станкевич Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станкевич Пётр Герасимович
Отец ребёнка: Станкевич Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Станкевич Иван Герасимович
Отец ребёнка: Станкевич Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Станкевич Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Юлия Герасимовна
Отец ребёнка: Станкевич Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Станкевич Маня Герасимовна
Отец ребёнка: Станкевич Герасим
Смерть
Неизвестно