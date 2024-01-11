Табаев Ифтар Зиннатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табаев Ифтар Зиннатуллович

Место рождения

д.Юрматы Фёдоровского района БАССР

Дата рождения

09.01.1937

Дата смерти

17.06.1972

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937

Отец: Табаев Зиннатулла Сайфуллович

Мать: Табаева Рабига Загидулловна

д.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Табаева Рахима Закировна

д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табаева Рахима Закировна

Смерть
17.06.1972
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
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