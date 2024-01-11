Табаев Ифтар Зиннатуллович
Место рожденияд.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Дата рождения09.01.1937
Дата смерти17.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937
д.Юрматы Фёдоровского района БАССР
Рождение ребёнка
02.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Табаева Рахима Закировна
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Табаева Рахима Закировна
Смерть
17.06.1972
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Юрматы, Фёдоровский район, БАССР