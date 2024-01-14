Шемякина (Пахотина) Валентина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1930
Дата смерти14.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930
Рождение ребёнка
31.10.1962
Сын: Шемякин Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Шемякин Евгений Александрович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемякин Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Шемякин Евгений Александрович
Смерть
14.01.2024