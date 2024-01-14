Шемякина (Пахотина) Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина (Пахотина) Валентина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1930

Дата смерти

14.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930

Отец: Пахотин Никита

Мать: Пахотина Прасковья Егоровна (Михайловна)

Рождение ребёнка
31.10.1962

Сын: Шемякин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Шемякин Евгений Александрович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Шемякин Евгений Александрович

Смерть
14.01.2024
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