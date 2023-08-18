Задражнов Иван (Ивашко) Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадражнов Иван (Ивашко) Терентьев

Задражнов Иван (Ивашко) Терентьев

Место рождения

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Задражнов Терентий (Терешка) Иванов

Мать: не указана

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1616

Сын: Задражнов Денис (Дениско) Иванов

Мать ребёнка: не указана

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Черепаковская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close