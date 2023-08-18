Задражнов Иван (Ивашко) Терентьев
Место рождениядеревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1600
Отец: Задражнов Терентий (Терешка) Иванов
Мать: не указана
деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1616
Сын: Задражнов Денис (Дениско) Иванов
Мать ребёнка: не указана
деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Черепаковская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646