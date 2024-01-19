Малова (Кочетова) Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Кочетова) Наталья Леонидовна

Место рождения

Нелидово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.08.1899

Дата смерти

30.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1899

Отец: Кочетов Леонид

Мать: Кочетова Марина

Нелидово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Стукман (голубева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Малов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Удалова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.06.1933

Сын: Малов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Малов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Васильевна

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Василий Михайлович

Смерть
30.05.1981
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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