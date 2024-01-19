Малова (Кочетова) Наталья Леонидовна
Место рождения
Дата рождения25.08.1899
Дата смерти30.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1899
Отец: Кочетов Леонид
Мать: Кочетова Марина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Стукман (голубева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Удалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1933
Сын: Малов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Васильевна
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Малов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1981
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно