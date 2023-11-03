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Бутакова Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Бутаков Михаил Ильин

Отец ребёнка: Бутаков Илья Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бутаков Евгений Ильин

Отец ребёнка: Бутаков Илья Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Илья Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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