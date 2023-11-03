Бутакова Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Бутаков Михаил Ильин
Отец ребёнка: Бутаков Илья Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Бутаков Илья Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно