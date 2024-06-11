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Гагарина Авдотья

Место рождения

д. Кочи, д. Малые Кочи, Чердынь, Пермь

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Киприян Иванов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Сын: Гагарин Елисей Киприянов

Отец ребёнка: Гагарин Киприян Иванов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гагарин Евлампий Киприянов

Отец ребёнка: Гагарин Киприян Иванов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Гагарина) Александра Киприянова

Отец ребёнка: Гагарин Киприян Иванов

Смерть
Неизвестно

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