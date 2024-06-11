Гагарина Авдотья
Место рожденияд. Кочи, д. Малые Кочи, Чердынь, Пермь
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Гагарин Киприян Иванов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гагарин Евлампий Киприянов
Отец ребёнка: Гагарин Киприян Иванов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Гагарина) Александра Киприянова
Отец ребёнка: Гагарин Киприян Иванов
Смерть
Неизвестно