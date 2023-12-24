Смирнова (Свизева) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.81
Сын: Попов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.86
Дочь: Попова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич
Рождение
18.06.1956
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
17.12.2001
Отец ребёнка: Смирнов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан