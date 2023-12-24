Смирнова (Свизева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Свизева) Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.81

Сын: Попов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
11.06.86

Дочь: Попова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич

Рождение
18.06.1956

Отец: Свизев Григорий Иванович

Мать: Свизева Надежда Степановна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
17.12.2001

Сын: Смирнов Степан Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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