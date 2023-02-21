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Суровцов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Жена: Суровцова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суровцова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кокарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Борисоглебской Карачевской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
1853
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перед смертью проживал при Богородице-Рождественской Студеницкой церкви Грязовецкого уезда.
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