Суровцов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суровцова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Кокарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Борисоглебской Карачевской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
1853
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перед смертью проживал при Богородице-Рождественской Студеницкой церкви Грязовецкого уезда.