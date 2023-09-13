Павлевич Мария Михайловна
Место рожденияг. Сорока, Бессарабия
Дата рождения28.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сорока, Бессарабия
Рождение ребёнка
12.03.1911
Сын: Волгин Петр
Отец ребёнка: Павлевич Ананий Ульянович
Вердеревщино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно