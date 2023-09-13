Павлевич Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлевич Мария Михайловна

Место рождения

г. Сорока, Бессарабия

Дата рождения

28.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сорока, Бессарабия
Рождение ребёнка
12.03.1911

Сын: Волгин Петр

Отец ребёнка: Павлевич Ананий Ульянович

Вердеревщино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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