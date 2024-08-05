Кондратьева (Кондрашина) Устиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кондратьев (Кондрашин) Сергей Космич
Отец ребёнка: Кондратьев (Кондрашин) Косма Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1896
Смерть
Неизвестно