Кондратьева (Кондрашина) Устиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Кондрашина) Устиния Андреевна

Кондратьева (Кондрашина) Устиния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев (Кондрашин) Косма Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кондратьев (Кондрашин) Сергей Космич

Отец ребёнка: Кондратьев (Кондрашин) Косма Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1896

Дочь: Кондратьева (Кондрашина) Агриппина Косминична

Отец ребёнка: Кондратьев (Кондрашин) Косма Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.