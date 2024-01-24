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Курак Адам Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Курак Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Курак Антоний Адамов

Мать ребёнка: Бриль Зеновия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Курак Захарий Адамов

Мать ребёнка: Бриль Зеновия Васильева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.10.1870

Дочь: Курак Параскева Адамова

Мать ребёнка: Бриль Зеновия Васильева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бриль Зеновия Васильева

Смерть
Неизвестно
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