Курак Адам Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Курак Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Курак Антоний Адамов
Мать ребёнка: Бриль Зеновия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Курак Захарий Адамов
Мать ребёнка: Бриль Зеновия Васильева
Рождение ребёнка
28.10.1870
Дочь: Курак Параскева Адамова
Мать ребёнка: Бриль Зеновия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бриль Зеновия Васильева
Смерть
Неизвестно